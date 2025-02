Fernanda Torres e Ariana Grande trocaram elogios nas redes sociais, neste caso Instagram, depois de se encontrarem na passadeira vermelha do Festival de Cinema de Santa Barbara.

Ao ver a cantora e intérprete de Glinda, a atriz brasileira fez o 'toss toss', movimento com o pescoço popularizada pela personagem do filme 'Wicked'.

"Muito obrigada, SBIFF, por esta honra e por me incluírem numa noite tão bonita. É uma honra estar tão bem acompanhada e partilhar isto com tantos artistas que admiro. Nunca, nunca mais irei recuperar do 'toss toss' da Fernanda", escreveu Ariana.

Perante tais palavras, Fernanda Torres - que está nomeada ao Óscar pelo filme 'Ainda Estou Aqui' - respondeu: "Querida e preciosa Ariana, a honra foi toda minha".

