Ariana Grande usou o seu nome completo de nascimento nos créditos no novo filme 'Wicked'. Isto depois de ter 'reatado' a relação com o pai.

De acordo com o E! News, nos créditos da longa-metragem a artista aparece como "Ariana Grande-Butera". O nome completo da interprete de 'Thank U' é uma mistura do apelido da mãe, Joan Grande, com o apelido do pai, Ed Butera.

Esta mudança acontece após a cantora ter consertado a relação com o progenitor, com quem tinha perdido contacto em 2013. Ed Butera separou-se de Joan Grande (mãe de Ariana) quando a artista tinha apenas oito anos.

Leia Também: Eleições nos EUA. Ariana Grande revela em quem votou