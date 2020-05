Ariana Grande voltou a recordar o ex-namorado, Mac Miller, durante uma recente entrevista com Zane Lowe, na Apple Music. A cantora lembrou a dedicação do antigo companheiro ao mundo da música

Recorde-se que Mac Miller morreu em setembro de 2018, após uma "overdose acidental".

"Acho que nada mais importava para ele do que a música. E ele era o tipo de pessoa que acordava e ia direto para o estúdio, caía da cama e ia para o estúdio ao lado. Nada era mais importante", lembrou Ariana.

"Perdia a noção do tempo e esquecia-se de comer", acrescentou. "Foi uma pessoa que dedicou cada segundo dos seus pensamentos, do seu tempo, da sua vida à música", reforçou de seguida.

Mas não ficou por aqui e continuou, referindo-se ao trabalho do 'ex': "Acho que isso é tão evidente no que ele nos deixou".

Citando vários álbuns de Mac Miller, Ariana não se esqueceu do último, 'Circles', lançado em janeiro de 2020. "Foi um presente tão bonito, com o qual ele tocou o mundo. Acho que o que ele mais deseja é que apenas apreciemos e não nos esqueçamos", rematou.

