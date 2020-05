Depois de terem revelado que iriam lançar uma nova música esta sexta-feira, dia 8 de maio, por uma boa causa, eis que chega o mais recente tema de Justin Bieber e Ariana Grande.

'Stuck With U' é o nome da música, cujo videoclipe já se encontra disponível no YouTube e que conta com imagens de várias famílias em casa, até mesmo os artistas. Um retrato da realidade que se vive neste momento, em isolamento social, por causa da pandemia da Covid-19.

No final do vídeo, podemos ainda ver Ariana na companhia do novo amor, Dalton Gomez, mas sem mostrar o rosto do mesmo.

