A cantora mostrou-se indignada com as pessoas que divulgaram as músicas de um projeto seu que se destinava à televisão.

Ariana Grande mostrou-se profundamente indignada com as pessoas que divulgaram na internet músicas resultantes de sessões em estúdio com o produtor Max Martin, incluindo a canção 'Fantasize'. "Antes de me ter retirado para o 'Wicked' [musical], as poucas sessões de estúdio que foram todas, todas parar ao TikTok. Muito obrigada", disse a cantora em declarações ao Zach Sang Show. "Encontramo-nos na prisão, literalmente", disse por fim. A cantora explicou ainda que as músicas foram feitas para um projeto em televisão. Leia Também: Ariana Grande e Ethan Slater fotografados de mãos de dadas