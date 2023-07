A relação de Ariana Grande e Ethan Slater parece cada vez mais uma certeza, numa altura em que a ex-companheira do ator, Lilly Jay, veio a púbico criticar a postura da cantora, que diz ser a culpada pelo fim do seu matrimónio.

O TMZ revelou que Ariana e Ethan já não se vêem há algum tempo, até porque o ator está demasiado preocupado com o divórcio e com a guarda do seu filho.

O tabloide conta ainda que a cantora se tem mostrado compreensiva e que tem dado espaço e tempo ao novo companheiro para que este resolva as coisas da melhor forma.

O casal não se encontra na mesma cidade há várias semanas. Enquanto que Ethan Slater tem passado os últimos dias em Nova Iorque, Ariana Grande está agora a caminho de Los Angeles, onde irá passar este fim de semana. A vontade de ambos é continuarem juntos, sublinha ainda o TMZ.

Vale lembrar que, de acordo com a imprensa internacional, o namoro de Ethan e Ariana já dura há vários meses. Os dois ter-se-ão conhecido nas gravações do filme 'Wicked', cujo elenco integram.