Nos últimos dias têm sido feitos vários vídeos no TikTok inspirados em Ariana Grande, contudo, segundo a imprensa internacional, a cantora não tem achado muita graça a estes momentos. Na sua conta de Instagram, a artista criticou as pessoas que usam a voz da personagem Cat Valentine, em 'Victorious'.

A uma publicação do comediante Jordan Firstman, Ariana comentou: "Isto também pode ser a tua reação às raparigas do TikTok que com um rabo de cavalo, a voz da Cat Valentine, o eyeliner e uma camisola conseguem fazer uma boa imitação minha... porque é assim que parece".

Na visão da cantora, tal "tira todo o valor" à personagem.

