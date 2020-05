Ariana Grande tem vindo a ser acusada de se comportar como uma diva em público e particularmente em entrevistas. Título que a cantora recusa aceitar e do qual fez questão de defender-se em entrevista a Zane Lowe, na Apple Music.

"Parei de dar entrevistas por um tempo muito longo, porque sentia sempre que chegava a um ponto em que alguém tentava dizer algo para conseguir cliques ou distorcer as minhas palavras, eu defendia-me", começou por dizer, justificando assim o motivo pelo qual nem sempre fala à imprensa.

"As pessoas começaram a dizer: ‘Oh, ela é uma diva'. E eu fiquei tipo, ‘Isso não faz sentido'", continua, lamentando que não tenha oportunidade de dar a sua opinião sobre algo, ainda que seja relacionado com a carreira, sem que a informação seja manipulada e transformada em algo negativo. Algo que Ariana diz não acontecer com a classe masculina de artistas.

"Quando os homens expressam as suas opiniões e se defendem, eles são ‘brilhantes' ou ‘geniais'... e não acontece a mesma coisa com as mulheres", afirma, na esperança de que juntas as mulheres consigam reparar esta situação.

Leia Também: Ariana Grande recorda com carinho ex-namorado, Mac Miller