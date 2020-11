Em casa de Rita Ferro Rodrigues e Rúben Vieira já foram várias as vezes em que ficaram em isolamento profilático após contacto com caso positivo de Covid-19, como a apresentadora revelou no Instagram.

"Aqui em casa já deixámos de contar isolamentos profiláticos desde que isto começou. Serenamente vamos cumprindo todas as regras - não há outra alternativa. Há muito que a vida social se interrompeu (como em tantas outras casas). Temos saudades de dançar com os amigos e por isso às vezes aumentamos o volume e explodimos", começou por escrever na rede social, partilhando de seguida uma mensagem encorajadora aos seguidores para que nunca deixem de dançar nesta fase menos boa que o mundo atravessa por causa da pandemia.

"Vamos tentar dançar sempre, até isto passar", acrescentou, deixando ainda um excerto de uma música de David Bowie, 'Heroes'.

