Wendy Williams e o namorado, Mike Esterman, decidiram seguir caminhos separados.

O empresário mora em Maryland enquanto a apresentadora vive em Nova Iorque, e a distância terá sido um dos problemas da relação, que estava ainda no início.

A notícia da separação chegou primeiro pelo jornal The Sun, mas depois foi ao Page Six que Esterman comentou: "Ela merece estar com alguém que possa ter mais tempo".

Um fim de relação amigável, pelo menos foi o que o empresário deu a entender. "Só posso desejar-lhe o melhor", afirmou.

Leia Também: Casal Gates. Separação já era considerada por Melinda desde 2019