Emma Willis contou aos seguidores que foi submetida a uma cirurgia cardíaca. Numa publicação que fez no Instagram, na quarta-feira, dia 23 de abril, começou por agradecer à equipa médica do hospital "pelo cuidado e apoio".

"Desde os exames no ano passado, até ao diagnóstico e a cirurgia, eles foram absolutamente incríveis", afirmou, elogiando as "maravilhas da medicina moderna e as pessoas espetaculares que nos salvam e ajudam todos os dias".

À partilha, a apresentadora britânica, de 49 anos, juntou algumas imagens que captou no hospital. Veja a publicação na íntegra:

