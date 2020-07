Foi com um vídeo carregado de emoção que Nadja Haddad revelou que o marido, Danilo Joan, está infetado com o novo coronavírus.

Em lágrimas, a apresentadora brasileira falou sobre a doença, afirmando que apenas o companheiro testou positivo para a Covid-19.

"O meu marido está infetado. Ele deu positivo para a Covid-19, infelizmente. Graças a Deus, o Danilo tem uma saúde de ferro. Eu testei negativo, acabei de fazer o exame", disse a celebridade brasileira que apresenta o programa 'Bake Off Brasil'.

"Vou ficar afastada por alguns dias das gravações. A pior parte é ficar longe dele, não poder cuidar do meu marido, não poder vê-lo", desabafou nas stories da sua página de Instagram, esta quinta-feira.

"Preocupo-me ainda mais com a minha mãe, que é idosa, pertence ao grupo de risco, e eu não posso estar com ela. Conto com as vossas orações para que tudo isto passe. E com a consciencialização de todas as pessoas. Tenham consciência deste problema, cuidem-se, respeitem o vírus", diz ainda.

Veja o vídeo na íntegra na galeria.

