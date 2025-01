Danilo Couto está de luto. A sua filha mais velha, Tiare Beatriz Couto, morreu aos 19 anos num trágico acidente no Havai. A causas, no entanto, ainda não foram divulgadas.

De acordo com o Metrópoles, o acidente terá acontecido na noite de 31 de dezembro para 1 de janeiro.

Danilo Couto, conhecido surfista brasileiro de ondas gigantes, prestou, no dia 5 de janeiro, uma homenagem à filha.

Na publicação, podem ver-se três fotografias, uma selfie de Tiare e outras duas da menina com o pai.

"Quem tem Deus como império no mundo não está sozinho ouvindo sininhos", começou por escrever Danilo. "Minha filha, descanse em paz e tranquila, sua missão foi cumprida com excelência, ensinou o verdadeiro amor por onde passou. Siga amando, ensinando e com a sua energia contagiante. Viva a sua nova jornada divina. Amar-te-ei eternamente", concluiu.

Segundo o Metrópoles, Tiare nasceu e foi criada na ilha de Oahu, no Havai. A jovem acompanhava o pai no surf desde pequena e esteve presente em grandes momentos de Danilo.

Em 2011, inclusive, Tiare subiu ao palco ao lado do pai para receber o prémio XXL Global Big Wave Awards, a principal premiação da época para os surfistas de ondas gigantes. Na ocasião, ele surfou uma onda de 20 metros em Jaws, no Havai.

De recordar que o surfista também já esteve mais do que uma vez em Portugal, nomeadamente na Nazaré.

Leia Também: Mulher de Di María assinala grande feito do futebolista

Leia Também: "Desapareceu tudo". Celebridades deixam casas devido aos incêndios em LA