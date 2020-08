Ana Maria Braga, conhecida apresentadora brasileira, encontra-se em casa a recuperar de uma pneumonia, adiantam diversos meios de comunicação.

A ausência, que se notou no programa que por ela é apresentado, foi justificada por Fátima Bernardes.

"Hoje não teremos a Ana e o Louro José aqui ao vivo. Ela está em casa, de repouso. Essa é uma recomendação médica para ela se recuperar de uma pneumonia, que foi descoberta no sábado. Nesse período da pandemia, a gente sabe que os cuidados devem ser redobrados", revela em nota.

Importa notar que este já não foi o primeiro susto de saúde por que Ana pasa. Ainda no início deste ano, a apresentadora revelou que tinha sido diagnosticada com um cancro do pulmão, do qual revelou ter ficado curada em maio.

