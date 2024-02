Se Cristiano Ronaldo está feliz, então Georgina Rodríguez está feliz também. Esta é quase sempre a filosofia do casal, aplicada principalmente aos dias de jogo.

O Al Nassr, equipa do craque português, bateu ontem o Al Shabab por 3-2, fora de casa, e com os três pontos já conquistados houve espaço para Georgina subir ao relvado... para tirar algumas fotografias.

Numa rápida visita ao terreno de jogo, a companheira de CR7 fez-se acompanhar de Alana Martina, Cristianinho e uma outra mulher, que parece ser uma das suas amigas.

Georgina foi então captada pelos fotógrafos ainda presentes no estádio enquanto posava, registo que, até ao momento, ainda não foi publicado pela própria nas redes sociais.

