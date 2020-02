Depois de toda a polémica com as imagens divulgadas na imprensa internacional onde surgia muito próximo de Alisha Wainwright, Justin Timberlake mostrou que o seu verdadeiro amor é a mulher, Jessica Biel, com quem está casado desde 2012.

Ainda esta sexta-feira, 14 de fevereiro, no Dia dos Namorado, o artista recorreu à sua página do Instagram para declarar-se à companheira.

Na legenda de uma fotografia onde aparece ao lado da companheira, Justin explica que esta imagem foi registada "no primeiro ano juntos".

"A minha cara não mente. [...] Amo-te, minha divertida Valentine. Todos os dias são dia 14!!! Feliz dia do amor", escreveu ainda.

