Andy Cohen está de volta ao 'Watch What Happens Live with Andy Cohen', depois de ter sido diagnosticado com o novo coronavírus.

Embora o apresentador tenha testado positivo para a Covid-19 há pouco mais de uma semana, o mesmo disse ao The Hollywood Reporter que está animado por estar de volta ao ecrã. "Mal posso esperar por voltar", confessou.

Andy explicou, no Instagram, que o seu programa voltava já esta segunda-feira, falando também sobre a sua saúde. "Fico feliz em informar que estou a sentir-me melhor e que vou voltar esta manhã ao Radio Andy e tentarei terminar o dia com um sorrido quando começar o WWHL ('Watch What Happens Live with Andy Cohen') em casa", escreveu na rede social.

De acordo com o The Hollywood Reporter, o programa vai ser gravado pelo próprio apresentador no seu apartamento, situado no centro da cidade de Nova Iorque.

Uma informação que chega depois de Cohen ter revelado, também no Instagram, que está infetado com Covid-19.

"Após alguns dias em quarentena voluntária e sem me sentir completamente bem, testei positivo para o novo coronavírus", disse aos fãs no passado dia 20 de março.

