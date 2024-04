Aconteceu no episódio do 'The Voice Kids', da RTP1.

Depois de Cuca Roseta ter sido surpreendida pela filha Benedita no 'The Voice Kids', a cantora acabou por interpretar com a menina o tema 'Havemos De Ir A Viana'. Este carinhoso momento foi recordado na página de Instagram do programa da RTP1 esta terça-feira, dia 23 de abril. "Quem segurou as lágrimas? Nós não", escreveram na legenda de um pequeno vídeo onde Cuca Roseta canta com a filha Benedita. As reações não tardaram a chegar. "Coisas boas", comentou a atriz Inês Castel-Branco.