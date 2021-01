Dias depois de ter revelado estar infetado com a Covid-19, Flávio Furtado preocupou os seus seguidores ao usar as redes sociais para informar que precisou de ser assistido no hospital e foi diagnosticado com pneumonia.

Agora, cinco dias depois desta notícia, o comentado de 'Big Brother' recorreu novamente à sua conta de Instagram para dar novidades aos fãs.

"Durante todo este tempo ela foi a minha grande cãopanhia. Esteve sempre comigo, seguiu-me para todo o lado...", conta Flávio ao partilhar uma fotografia ao lado da sua cadela de estimação.

"A vocês, todos quantos me foram enviando mensagens, um muito obrigado pela vossa energia, preocupação e carinho. Mantenham-se em casa e usem SEMPRE máscara", termina.

