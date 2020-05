Jessica Athayde passou as últimas semanas em quarentena com o filho, o bebé Oliver, de 11 meses. Tempos difíceis que dão agora lugar a um desconfinamento que, com as devidas medidas de segurança, leva a atriz a começar a sair de casa.

Esta sexta-feira, dia 15, Athayde aproveitou a manhã para levar o seu bebé a passear na praia.

Nas suas InstaStories, a mamã babada partilhou um vídeo que reflete o momento de tranquilidade entre mãe e filho.

Veja o vídeo!

Leia Também: Oliver e Mateus vestidos de igual. Diogo Amaral derretido com os filhos