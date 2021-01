Fátima Lopes usou a sua conta de Instagram para agradecer aos admiradores nas redes sociais pelo carinho e apoio que lhe deram ao longo dos últimos dias.

"Nestes dias tão frios, tem-me aquecido o carinho e o amor que me tem chegado. Obrigada a todos, do fundo do coração", afirmou numa publicação.

Note-se que na passada semana, a TVI emitiu um comunicado a informar que a apresentadora estava de saída do canal após 11 anos.

Posteriormente, comentando o assunto, Cristina Ferreira afirmou que os advogados de Fátima e do canal de televisão não chegaram a acordo, pelo que o contrato entre ambos chegou ao fim.

