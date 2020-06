Depois da imprensa internacional ter revelado que Kristen Wiig e o noivo, Avi Rothman, tinha dado as boas-vindas aos filhos gémeos no início do ano, através de uma barriga de aluguer, a família foi vista em público.

Como destaca o Page Six, Kristen e Avi aproveitaram para passear com os bebés, esta quarta-feira, em Los Angeles, e não passaram despercebidos aos olhos dos paparazzi.

Além do casal e das crianças, o amigo de quatro patas da família também esteve presente neste momento, que está já a circular nas redes sociais.

Veja nas publicações abaixo:

