Rita Pereira vive uma fase de grandes mudanças. Além da nova novela e dos novos projetos que está a preparar, a atriz também mudou de casa.

No Instagram, Rita Pereira tem partilhado algumas imagens da mudança de habitação, tendo destacado recentemente nas stories um vídeo onde mostra a nova cozinha.

“Acho que tive muita sorte com esta empresa de remodelação. Mas este é o estado da cozinha agora”, escreveu na legenda das imagens que pode ver na galeria.

