'1D Party'. É assim que será intitulada a festa realizada em homenagem aos One Direction e, em especial, ao falecido cantor Liam Payne.

A festa irá decorrer nas discotecas Posh, situadas no Porto e em Lisboa, nos dias 8 e 15 de fevereiro respetivamente.

"A festa mais aguardada pelos fãs de One Direction em Portugal está de regresso. A 1D Party, a primeira festa de fãs da banda no país, chega agora para a sua primeira edição em Lisboa e no Porto em 2025", pode ler-se na publicação de Instagram partilhada pelo clube noturno.

Quem atender ao evento poderá ouvir alguns dos grandes sucessos da boys band, como 'Story of my Life', 'What Makes You Beautiful' ou 'Best Song Ever'. O alinhamento também deverá contar com faixas menos conhecidas, como 'Wolves' e 'Happily'.

A '1D Party' será uma forma para os fãs homenagearem a carreira de Liam Payne, que morreu em outubro, aos 31 anos, após cair do terceiro andar do hotel Casa Sur, em Buenos Aires, na Argentina.

Os bilhetes podem ser adquiridos online e têm o custo de 10 euros. As festas têm previsão para começarem às 14h00 e terminar às 20h00.

