Apesar de toda a dor que sente, Ana Arrebentinha voltou ao trabalho. A mãe da humorista morreu há duas semanas, mas Ana tem um espetáculo marcado que decidiu manter de pé.

'Não Estavas Capaz... Não Vinha' é o nome do espetáculo de humor que subirá ao palco do Estúdio Time Out no próximo dia 1 de fevereiro, pelas 21h30, com Ana a fazer nas redes sociais, entretanto, uma reflexão sobre o regresso ao trabalho.

"Uns voltam para o escritório, outros para a empresa, outros para os cafés, bares, fábricas... Eu volto para o palco, este é o meu trabalho, o trabalho em que o meu pai e a minha mãe tanto investiram e tanto acreditaram", começou por escrever Ana Arrebentinha.

"Volto para o meu trabalho com o mesmo sentimento que todos os outros voltam. Volto com ideia de que lá em cima a palavra que me seria dita é 'continua filha'. Vou continuar", concluiu. Ora veja:



© Instagram/Ana Arrebentinha

Leia Também: Ana Arrebentinha faz tatuagem em homenagem aos pais