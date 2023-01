Depois de ter-se mostrado frágil com a morte do irmão, que não conseguiu vencer o cancro e acabou por falecer no início de dezembro, Ágata parece ter recuperado as forças para voltar a sorrir.

"Na realidade, amo-me e está tudo bem", declarou na noite de terça-feira, 17 de janeiro, ao partilhar na rede social Instagram uma fotografia sua, captada durante uma aparição no programa 'Alô Portugal' (da SIC).

Eis abaixo o registo:

