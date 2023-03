Filipa Torrinha Nunes fez um comentário sobre Bárbara Norton de Matos no programa 'Passadeira Vermelha', da SIC, onde disse que a atriz era "muito adolescente".

"Quando ela se zangou com o ex-namorado e disse numa entrevista em direto ao Manuel Luís Goucha toda aquela coisa, 'agora estou zangada com ele, agora amuei'… Ela dizer 'não andava com os parvalhões com quem eu andei'. São pessoas públicas, algumas. Abrimos aqui o leque para interpretações", destacou na altura, frisando que não achava "inteligente e interessante" este "tipo de respostas".

Por sua vez, Bárbara Norton de Matos reagiu e realçou: "Só tenho pena de uma coisa: ela ganha dinheiro para dizer mal de mim e eu nem um tostão".

Leia Também: Bárbara Norton de Matos reage a críticas de Filipa Torrinha Nunes

Entretanto, a atriz reforçou que "não está em guerra aberta com ninguém". Mas esta história não fica por aqui.

Leia Também: Bárbara Norton de Matos: "Não estou em guerra aberta com ninguém"

Perante as reações da atriz, Filipa Torrinha Nunes decidiu manifestar-se nas stories da sua página de Instagram.

"Calma jovens, já temos todos anos disto o suficiente para perceber que os títulos de notícias são legitimamente isso mesmo, títulos. Frases cortadas e descontextualizadas", começou por dizer.

"Convido todos os interessados a verem efetivamente o programa, a ouvir o que foi dito ou, pelo menos, ler o corpo de notícia. Se, ainda assim, o ponto de vista irónico, depreciativo ou de discórdia sobre o que referi se mantiver, tudo ok. É legitimo. Vamos só tentar analisar as coisas pelo que são e não pelo que aparentam ser. Mais alguma questão, estou ao dispor", completou.



© Instagram

Leia Também: Filipa Torrinha Nunes confessa: "Nunca comi carne na minha vida"