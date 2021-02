Depois de Júlio Magalhães ter decidido deixar o Porto Canal, alegadamente para regressar à TVI, também a jornalista Ana Guedes Rodrigues decidiu seguir o mesmo caminho e terminar a sua ligação com o canal.

"Sete anos depois, saio com a mesma sensação com que entrei: a de estar a dar o passo certo no caminho da felicidade", anuncia a jornalista na sua conta oficial de Instagram.

"Muito obrigada a todos os que fizeram este bocadinho do percurso ao meu lado", pode ainda ler-se na publicação, que Ana Guedes Rodrigues decidiu terminar com uma citação do escritor José Régio.

"'A minha vida é um vendaval que se soltou.

É uma onda que se alevantou.

É um átomo a mais que se animou...

Não sei por onde vou,

Não sei para onde vou,

— Sei que não vou por aí'".

