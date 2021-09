Depois de ter estado de quarentena por causa da Covid-19, Ricardo de Sá já conseguiu regressar ao trabalho esta segunda-feira, 6 de setembro.

A dar vida a uma nova personagem na próxima novela da TVI, 'Para Sempre', o ator decidiu destacar na sua página de Instagram algumas "imagens de backstage das gravações".

"Depois do susto e das últimas semanas em que estive infetado com covid já me fortaleci, sinto-me bem e mais forte para continuar com o meu Ruca, e para vos entregar um bom trabalho", disse na legenda das imagens.

"Voltei a partilhar fotos a cores, apeteceu-me. Algumas pessoas vão perceber o porquê. Um grande obrigado pelo vosso apoio", escreveu ainda.

