Depois de ter feito um "evento privado no Porto", na noite de sexta-feira, Carolina Deslandes deslocou-se a casa mais cedo do que o previsto por causa do filho Benjamim.

"Estava com alguma febre. Cheguei a casa por volta das 4h da manhã e às 4h30 aparece-me o Benjamim no quarto aos berros com dores de barriga e a arder em febre", relatou, referindo que acabou depois por ir com o menino ao hospital.

"Chegamos a casa às 7h30 da manhã", acrescentou, mostrando de seguida o menino deitado na cama. "Mas agora já está melhor", destacou a mãe.

Entretanto, este domingo, Carolina Deslandes publicou na sua página de Instagram um amoroso vídeo do pequeno Benjamim com o irmão mais velho, Santiago.

"Oh Santi, dá um abraço ao Benjamim", disse o menino ao irmão. Veja todas as imagens no vídeo da galeria.

De recordar que Carolina Deslandes e o ex-companheiro, Diogo Clemente, são ainda pais do pequeno Guilherme, filho mais novo.