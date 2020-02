Depois de ter gravado a última cena da novela 'Na Corda Bamba', da TVI, na semana passada, Pedro Granger decidiu partir para um retiro como informou nas redes sociais.

"Os verdadeiros amigos são os que intervém e não andam só aí a rondar a ver o que se passa. Eu graças a Deus sou assim. That’s friendship love minha gente. Vou desaparecer por uns dias. Está tudo óptimo, não se preocupem. Mas acabada a novela há que por a cabeça, o coração e as vontades no lugar. Beijo apertado", começou por escrever na sua página do Instagram.

Nas stories da mesma rede social, o artista explicou que nos próximos dias apenas vai comunicar com a mãe.

"Peço desculpa aos vizinhos se fiz barulho mas vou em retiro uns dias. Só vou ligar à minha mãe. Está tudo bem, minha gente, mas às vezes é preciso sair daqui para não fritar a moleirinha", rematou.

[Após fim de novela, Pedro Granger parte para um retiro]© Instagram_pedrograngeroficial

Leia Também: Pedro Granger recorda cena de novela escrita por Tozé Martinho