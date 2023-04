João Manzarra emocionou os espectadores da SIC com a sua terceira presença no 'Alta Definição', da SIC.

A emissão, que foi para ar no passado domingo, ficou marcada pelas declarações do comunicador em torno da morte do pai, que em 2019 não resistiu a um cancro.

Agora, vários dias depois deste testemunho emotivo, Manzarra voltou às redes sociais para deixar vários agradecimentos.

"Agradeço. O tempo de quem achou que valia a pena ouvir-me. O tempo de todos os que reactiva e/ou cuidadosamente me escreveram e emocionaram. O tempo do Daniel [Oliveira] na preparação de uma hora de profunda conversa capaz de me levar a respostas que desconhecia ter. O tempo da cuidadosa pesquisa, produção, captação e edição da valiosa equipa do 'Alta Definição'. O tempo dos autores para as suas obras, dos professores para ensinar, dos amigos para trocar ideias e de todos os que diariamente me inquietam. O tempo de um gajo desconhecido de Amarante que me avisou que devia endireitar as costas. Abraços de aperto no ponto", escreveu.