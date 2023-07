Gisele Bündchen soprou as velas esta quinta-feira, dia 20 de julho, uma data que, segundo a imprensa norte-americana, a supermodelo terá passado no seu país de origem, o Brasil, com a irmã gémea, Patrícia, e a família mais próxima.

Neste que é o primeiro aniversário da modelo desde que anunciou a separação de Tom Brady, pai dos seus filhos, Gisele está "a manter as coisas discretas no seu aniversário", revelou fonte próxima à revista People.

“Ela está com a irmã gémea e a restante família no Brasil”, referiu a fonte.

De facto, a modelo partilhou apenas nas suas redes sociais um pequeno vídeo nas stories da sua conta no Instagram, no qual aparecia sentada a uma mesa, com um bolo e rodeada de alguns membros da família que cantavam os 'Parabéns', pelo que este terá sido um aniversário mais discreto.

