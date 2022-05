Margarida Corceiro tem estado no centro das atenções devido à proximidade com Pedro Porro, que levantou rumores de uma alegada traição a João Félix depois de a atriz ter sido vista numa discoteca com o jogador do Sporting.

A jovem, de 19 anos, recorreu depois às Instagram Stories para negar o romance entre ambos, frisando que se tratava apenas de uma forte amizade.

Na sequência de dias agitados, Margarida Corceiro regressou à rede social esta quarta-feira para partilhar uma misteriosa mensagem que intrigou os fãs.

"Se custa a tua paz, é demasiado caro", lê-se na publicação. Ora veja.



© Instagram

