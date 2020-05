Bem, parece que é caso para dizer que os problemas ficaram para trás das costas. Conforme aponta a especialista em realeza, Katie Nicholl, William e Harry voltam a estabelecer contacto, sendo que falam um com o outro regularmente, através de videochamadas.

"Houve claramente alguns problemas no seu relacionamento, mas as coisas melhoraram e sei que o William e o Harry contactam-se pelo telefone", afirmou.

"Já fizeram videochamadas juntos, muitos aniversários na família. Acho que o facto do príncipe Carlos ter estado mal [com a Covid-19] forçou os irmãos a voltarem a falar", sublinhou.

Na visão de Katie, há uma sensação de "enorme alívio" pelo facto dos problemas do passado terem sido ultrapassados. "Os Sussex estão livres para as suas novas vidas e os Cambridge podem voltar ao que eram, sem as zangas e os dramas que existiram nos bastidores", completou.

Leia Também: A mensagem de William e Kate dedicada ao filho de Harry e Meghan