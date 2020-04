Cynthia Noriega, antiga participante do programa 'Love On Top', da TVI, teme estar infetada com o novo coronavírus. Depois de ter apresentado alguns sintomas, entre os quais tosse seca, a companheira de Nuno da Silva, também ele antigo participante do programa, foi aconselhada pela linha de Saúde 24 a fazer o teste de despiste da doença.

"Vim agora fazer o teste a Lisboa, porque foi a clínica que teve disponibilidade mais rápido. Liguei à Saúde 24 porque comecei com alguns sintomas, tinha tosse. A Saúde 24 mandou-se ficar em isolamento e fazer o teste numa clínica. o resultado vai estar pronto em 24 ou 72 horas", começou por contar a jovem nas suas InstaStories.

Por passar 24 horas com os dois filhos bebés, com o marido e agora também com a mãe, Cynthia teme que todos lá em casa estejam infetados com a doença no caso de o seu teste dar positivo. "Se o meu teste der positivo, a partida todos lá em casa tem covid-19. Tenho de tentar não entrar em pânico", completa a antiga 'Love On Top', que até ao momento não revelou ainda qual o resultado do teste.

