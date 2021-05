Jessica Athayde recorreu às suas redes sociais esta quarta-feira para atualizar os seguidores sobre o estado de saúde do filho, o pequeno Oliver, de quase dois anos, que nos últimos dias teve de ser assistido nas urgências devido a um vírus.

"Oli bem melhor, mas passou-me o c*** do vírus", conta a atriz ao partilhar uma fotografia onde se mostra na cama, também ela a recuperar energias depois de ter ficado doente.

A atriz ficou doente, tal como o filho© Reprodução Instagram/ Jessica Athayde

Para melhorar o estado de espírito de ambos, Jessica e Oliver receberam uma surpresa do pai da atriz.

"O meu pai, sabe que estamos no infectario e mesmo assim aparece no portão para deixar um presente para o neto", revela Athayde, que ficou de coração cheio com a surpresa.

A prenda que derreteu o coração de mãe e filho© Reprodução Instagram/ Jessica Athayde

Leia Também: Jessica Athayde e a maternidade: "Um dia volto a ter privacidade"