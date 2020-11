O casamento de Lena Waithe e Alana Mayo chegou mesmo ao fim. Depois de se terem separado, a mulher de Lena Waithe pediu o divórcio, como destaca a imprensa internacional.

Mayo entrou com os documentos necessários para oficializar a separação no tribunal de Los Angeles, como mostram os registos a que o The Blast teve acesso.

Informação que chega depois de o casal ter revelado em janeiro - dois meses após Waithe, de 36 anos, ter confirmado o casamento - que estava separado.

