A mulher de Ne-Yo, Crystal Smith, revelou que descobriu que o cantor se queria divorciar dela quando viu as notícias nos jornais. Na altura, os dois ainda não tinham falado acerca do assunto.

"Nós não falávamos na altura. Escolhi abandonar a relação por causa de problemas, e na altura senti que era para se vingar ou magoar-me, o que quer que seja. Foi no mínimo constrangedor para mim", disse Crystal em declarações ao 'Tamron Hall Show'.

No entanto, Smith não quis desistir do seu casamento e depois de ver este comentário do marido decidiu ir procurar ajuda.

"Escolhi fazer terapia para começar a trabalhar na minha dor, nos meus problemas, e em tudo o que tinha internamente", nota. "Senti que esse era o passo a tomar, quer voltássemos a ficar juntos ou não. Tinha-me de curar por mim mesma, ou não conseguiria acompanhar os meus filhos", acrescentou.

Mais tarde, os dois acabaram por se reconciliar e Ne-Yo confessou que não se queria separar na verdade.

Casados desde 2016, os dois têm dois filhos em comum: Shaffer Jr e Roman.

