Catarina Furtado e João Reis parecem ter ficado com uma relação muito positiva mesmo após o divórcio, tornado público ontem, dia 27 de julho.

Se o comunicado divulgado por ambos não fosse suficiente, a apresentadora fez agora uma partilha que reforça que essa união continua inquebrável.

Catarina, nas stories do Instagram, partilhou o cartaz da nova temporada da peça 'O Diário de Anne Frank', em cena no Teatro Maria Matos e que tem João Reis, o ex-marido, no elenco.

Esta foi a única partilha que Catarina fez, até ao momento, no dia de hoje, seguida do comunicado do divórcio, que também partilhou nas redes sociais.

Já João Reis, para além do comunicado supra mencionado que também assinou, continua a optar por se manter em silêncio.



© Instagram/Catarina Furtado