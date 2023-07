Foi a 26 de Julho de 2004, 52 dias depois de se conhecerem, que Jean Todt pediu Michelle Yeoh em casamento. O noivado acabou por durar até à passada quinta-feira, dia 27 de julho, quando os dois deram finalmente o nó.

A cerimónia aconteceu em Genebra e os detalhes desta união foram relatados num texto que esteve exposto para os convidados. Felipe Massa, ex-piloto de Fórmula 1, fotografou-o e partilhou-o depois nas redes sociais.

"Conhecemo-nos em Xangai no dia 4 de junho de 2004. No dia 26 de julho de 2004, JT propôs em casamento a MY e ela disse sim. Hoje, após 6992 dias, a 27 de julho de 2023, em Genebra, cercados por familiares e amigos amorosos, estamos muito felizes por celebrarmos este momento especial juntos", pode ler-se nessa mesma nota.

Veja na galeria as imagens do casamento.

