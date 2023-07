Edoardo Mapelli Mozzi partilhou algumas imagens nunca antes vistas da princesa Beatrice de maneira a dedicar-lhe uma bonita mensagem a propósito do seu aniversário de casamento.

O empresário mostrou na sua página de Instagram dois retratos do enlace em Windsor, cuja cerimónia foi privada.

Numa das imagens, Beatrice, sobrinha do rei Carlos III, segura o seu bouquet de noiva.

Vale ainda notar que Beatrice casou com um dos vestidos que pertencia à avó, a rainha Isabel II, tendo brilhado com uma tiara de diamantes da rainha Mary.

"Feliz aniversário de casamento à mulher mais bonita do mundo. Sou tão grato por cada momento que partilhámos, cada desafio que superámos e cada sonho que perseguimos juntos. Amo-te mais do que as palavras possam dizer, e mal posso esperar para celebrar mais aniversários contigo", escreveu Edoardo.

Recorde-se que os dois começaram a namorar em 2018 e deram o nó a 17 de julho de 2020. Muitos poucos convidados estiveram presentes devido às restrições da pandemia.

Em comum têm uma filha, Sienna Mapelli Mozzi, que completa dois anos em setembro. Edoardo é ainda pai de Christopher Woolf, de sete anos, fruto do anterior relacionamento com a arquiteta americana, Dara Huang.

