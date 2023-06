A propósito do ranking das escolhas portuguesas, divulgado esta semana, Cristina Ferreira fez uma publicação na qual relembrou o tempo em que foi professora.

"Eu dei aulas numa escola considerada difícil, pela comunidade envolvente. Tive os alunos mais extraordinários, e não era pelas notas. Quem faz as escolas são as pessoas", recordou a apresentadora na publicação.

Este sábado, 17 de junho, Cristina mostrou nas stories da sua conta de Instagram uma das mensagens que recebeu a propósito da sua carreira no ensino. "Verdade, Cristina. Foste professora da minha filha na Escola Professor Agostinho da Silva em Casal de Cambra. Ainda hoje és lembrada com carinho", respondeu uma seguidora.

"No seguimento do post recebi este comentário. Troquei mensagens com a pessoa para tentar perceber quem era a filha a quem eu tinha dado aulas. Foi muito bonito receber uma fotografia e saber que é sargento na Marinha. Passaram 22 anos...", nota a comunicadora.



© Instagram - Cristina Ferreira

