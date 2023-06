Foi ao partilhar fotografias captadas em 2013 na sua escola primária que Cristina Ferreira manifestou-se sobre o ensino no país, isto depois de ter sido revelado o resultado do ranking (anual) das escolas portuguesas.

"[...] Saiu o ranking das escolas portuguesas, mostrando por números as melhores e as piores. E não há nada pior. As escolas não são números. O que é uma boa escola? Talvez não seja fácil responder e cada um de nós tenha uma opinião. Fala uma aluna de escola pública, professora de escola pública e mãe de um aluno de escola pública. A melhor escola é a que ensina a pensar. Há 12 mais valiosos que 18", começou por dizer a diretora de entretenimento e ficção da TVI.

"O meu filho teve a sorte de ter uma professora de primeiro ciclo que nunca lhe passou um trabalho de casa, dizia que ela é que tinha de ensinar e o trabalho era para ser feito na escola, fora era lazer. Ainda hoje está atenta aos seus meninos. Já passaram muitos anos", lembrou.

"Eu dei aulas numa escola considerada difícil, pela comunidade envolvente. Tive os alunos mais extraordinários, e não era pelas notas. Quem faz as escolas são as pessoas", lembrou também.

"Mudámos todos nos últimos anos. A escola deve acompanhar essa mudança e adaptar-se ao aluno. A escola deve ser um lugar de entusiasmo e alegria. O resto são números. Parabéns a todos os que, diariamente, tentam fazer da escola um lugar feliz", escreveu, por fim.

