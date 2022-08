Joana Diniz está, por estes dias, a viver uma fase muito bonita e romântica, como garantiu através de uma emocionada publicação feita nas redes sociais.

"Não me abro nem fecho sobre o facto de ter uma relação. Estou feliz, e obviamente que é com ele que faço todos os planos de uma velhice feliz. Mas o que importa é que estou feliz agora e quando assim é mais vontade temos de partilhar. O Flávio conseguiu despertar em mim amor numa fase em que não procurava outra coisa do que viver a minha solitude e ser feliz também nessa versão.

Ele fez-me ter vontade de sonhar novamente e de pensar na vida dividindo-a. Obviamente todos nós criamos defesas e eu estava cheia delas, o empoderamento feminino (que está tão na moda agora) passa até o alcançarmos por várias fases e passa também por essa - o de nós fecharmos e empinarmos a cara ao mundo fingindo que já somos fortes ainda antes de o sermos.

Ele chegou e mostrou-me que já não precisava de ser sempre forte, que amar não nos enfraquece. Ele é a pessoa que mais me faz rir, me sentir maravilhosa até quando não estou no meu melhor, que completa a minha família e que me trouxe mais um homenzinho para eu amar assim como se derrete com a minha mini eu… e ela por ele. Há mais que eu possa pedir? Dividir com ele é multiplicar tudo onde tocamos.

Encontrei um pai dedicado, um braço protetor, um companheiro louco e o melhor amante do mundo. Não é tudo um mar de calmaria não se iludam, problemas, discussões ou dias menos bons tudo isso temos. Mas sabem o que é diferencial? É que vale a pena… é quando olho para a nossa família, quando deito o rosto na almofada ao lado dele que sinto que nesta cama confortável, num banco do jardim, do hospital ou deitados no chão duro, a certeza é que eu quero estar ao lado dele. E se um dia nada disto assim for que continuemos de mãos dadas.

Assinado A mulher mais feliz do mundo, apaixonada pelo melhor Homem do mundo (acreditem sempre nos contos de fadas)", escreveu a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' na legenda de uma imagem em que os dois surgem muito sorridentes.

Leia Também: Enteado de Joana Diniz está sempre com o pai? A razão