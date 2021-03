Tarcísio Meira partilhou nas stories da sua conta de Instagram mensagens de ódio que recebeu precisamente nesta plataforma, as quais não deixou de lamentar.

Em causa terá estado o facto do ator brasileiro de 85 anos ter publicado uma fotografia com a mulher, Glória Menezes.

"Velho Miserável" e "Está com o pé no caixão" foram as mensagens que o artista recebeu.

Mostrando estas ofensas, Tarcísio não deixou de lamentar, afirmando: "Porquê tanto ódio? Isso é de entristecer".



© Instagram - Tarcísio Meira

