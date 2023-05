Al Pacino prepara-se para dar as boas-vindas ao quarto filho! O cineasta, de 82 anos, e a namorada, Noor Alfallah, vão ter um filho em comum, conforme noticia o TMZ.

Vale notar que os primeiros rumores de romance entre o ator de 'O Padrinho' e Alfallah, de 29 anos, surgiram em abril de 2022. Contudo, várias fontes já adiantaram ao Page Six que os dois namoram desde a pandemia.

Falta pouco para o nascimento do bebé, uma vez que Noor encontra-se nos oito meses de gestação.

Recorde-se que Al Pacino já é pai de Julie Marie, de 33 anos, fruto da anterior relação com Jan Tarrant e dos gémeos Anton e Olivia, de 22 anos, que nasceram do romance com a 'ex' Beverly D'Angelo, com quem se relacionou entre 1997 e 2003.

