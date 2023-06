Foi durante a entrevista à revista Veja que Gilberto Gil recordou o seu passado e falou abertamente sobre a sexualidade.

Questionado se já se tinha sentido atraído por um homem, o cantor não deixou de partilhar: "Atraído como tenho sido pelas mulheres, nunca. Nunca tive tesão num homem, como se diz. No entanto, por razões de delicadeza natural, educação, finura do trato, já tive proximidade com a sexualidade de outro, de outros".

Mas não ficou por aqui e confirmou que já se relacionou com pessoas do mesmo sexo. "E isso não afeta o meu modo de ver o assunto na minha vida. Essas questões de amor, amizade, respeito foram possíveis em momentos em que a sexualidade era uma coisa mais vibrante em mim", recordou.

"Como disse, houve épocas em que ela se aproximou de outros, mas nunca na mesma forma como de outras. Para mim, jamais foram coisas iguais", acrescentou.

De recordar que Gilberto Gil está casado há vários anos com Flora, desde 1988. Juntos são pais de Bem, de 38 anos, Bela, de 35, e José, de 31. O cantor é ainda pai de Preta, Nara, Pedro, Marília e Maria, fruto de relações anteriores.

