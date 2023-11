Dolly Parton deixou o público de 'boca aberta' com um dos visuais que usou para atuar no intervalo do jogo da NFL entre os Dallas Cowboys e os Washington Commanders, esta quinta-feira, 23 de novembro.

Aos 77 anos, o ícone da música country subiu a palco com um conjunto de cheerleader, ao conjugar uns calções curtos com camisa e colete que deixavam a barriga à mostra.

Os elogios nas redes sociais não se fizeram esperar, com muitos admiradores a notar que Parton era um "tesouro nacional".

"A Dolly Parton tem 77 anos e está mais sensual que eu", lê-se na rede social X (antigo Twitter).

"É mesmo assim! 77 anos e ainda continua a arrasar", acrescentou-se.

Veja as imagens na galeria.

