Aos 73 anos e depois de muita insistência de colegas, amigos e familiares, Vítor Norte rendeu-se ao Instagram. O ator criou a sua página oficial na rede social.

Apenas com uma publicação ainda, o perfil de Vítor conta com poucos seguidores. Porém, é esperado que cresça nas próximas horas.

Sara Norte, filha do ator, já divulgou a página do pai e mostrou-se radiante com a novidade.

"O meu pai rendeu-se ao Instagram e finalmente criou uma conta. Comecem, por favor, a seguir, ele vai ficar muito contente", apelou Sara.

